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Вооруженные силы Украины будут вынуждены прекратить наступление через месяц из-за плохой погоды и потерь в живой силе и технике, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По его словам, потери в рядах ВСУ настолько велики, что Украина не сможет обойтись без мобилизации. При этом, на обучение призывников требуются время и ресурсы, которых у Киева нет.
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Евгения Парфентьева