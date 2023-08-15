Бывший сотрудник ЦРУ предсказал, что наступление ВСУ закончится через месяц

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили примерно 25% техники, которая была поставлена Киеву НАТО, а также странами, поддерживающими украинскую сторону, но не входящие в Североатлантический альянс.