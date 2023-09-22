Бывший советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине

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Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале рассказал об ударах России по территории Украины. По мнению политика, Российская армия наносит колоссальные удары, которые уничтожают инфраструктуру.
В качестве примера Соскин привел события предыдущей ночи.
«Как я вам описывал, анализировал: колоссальные удары по всей Украине, очень много повреждений, уничтожение разных объектов. По Киеву мощнейший удар, по другим областям. Начали наноситься удары московитами по энергетическим объектам», — рассказал экс-советник.
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Алина Юрчак