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«Чудо-оружие» не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк «Leopard 2». Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», - прокомментировал ситуацию Рикардс.
По его мнению, от военных действий на территории Украины страдают Соединенные Штаты, а не Россия. Американские запасы истощаются, киевское наступление терпит сокрушительное поражение, заключил Рикардс.
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