Бизнес на крови: США ждут провала от украинского контрнаступления

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Американские журналисты узнали о новой фазе украинского контрнаступления, назвав её ключевой и решающей. Командование ВСУ определило приоритетное направление, идёт переброска сил для нанесения удара.
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что после разгромного контрнаступления Украины начнётся наступление российских войск. По его словам, США и дальше будут спонсировать ВСУ, чтобы разорить РФ и заработать на этом.
По его словам, контрнаступление продолжается до сих пор, поскольку Украине нужно отчитываться перед Штатами о полученных деньгах. При этом он подчеркнул, что для США вооружённый конфликт – это лишь очередной бизнес.
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«Они от украинцев ждут одного – как можно дольше затянуть военный конфликт, чтобы он разорял Россию. То, что во время этого конфликта погибнут украинские вооружённые силы, погибнут украинские мужчины – их не волнует. Им важно, чтобы Россия была разорена, разорены её экономика, финансы, ресурсы», — добавил Виктор Литовкин.
«США на этом зарабатывают, это бизнес на крови: они поставляют на Украину оружие, а потом то, что останется от Украины, будет выплачивать им долги несколько десятков лет. Они заставили Восточную Европу поставить на Украину оружие, Восточная Европа отдала своё оружие и осталась без него, теперь Восточной Европе нужно заказывать оружие, а где она его будет заказывать? У США. Где она будет брать деньги, чтобы расплатиться за это? У американских банков. Так что Америка имеет тройную выгоду от того конфликта, который есть на Украине», — сказал военный эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова