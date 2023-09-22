Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн

Он отметил, что Польша закупила у США и Южной Кореи на миллиарды долларов новое вооружение Abrams, Patriot, HIMARS и другое.Однако он добавил, что с Украиной подписан контракт на поставку гаубиц Krab. По словам, президента Польши, это обязательство выполняется.При этом Дуда подчеркнул, что Украине может быть поставлено старое вооружение, от которого будет отказываться Польша на фоне новых поступлений.Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена прекратить все поставки вооружения на Украину. Теперь целью Польши стало оснащение собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе.Экс-разведчик Риттер:Польша и другие страныДепутат Госдумы назвалПольша заявила о