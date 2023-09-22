Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая военная помощь Вашингтона Украине оценивается в $128 млн. Кроме того, поставки еще на $197 млн пойдут из выделенных ранее пакетов. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — цитирует агентство слова американского госсекретаря.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян