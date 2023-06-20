Bloomberg: ЕС готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи на сумму €50 млрд

Фото: iStock/marc_chesneau
Официальное объявление должно прозвучать во вторник, на конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины. До этого момента в программу могут вноситься изменения.
Ранее завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.