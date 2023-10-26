Bloomberg: ЕС не выполняет обещание поставлять Украине боеприпасы

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Евросоюз столкнулся с риском невыполнения плана поставки боеприпасов Украине, так как, на данный момент, достигнут только 30% от намеченной цели. По информации, полученной от источников Bloomberg, несколько государств ЕС попросили внешнеполитический отдел блока о возможности продления сроков поставок в частном порядке.
«ЕС обязался поставлять боеприпасы в Киев в течение года, начиная с использования существующих запасов, затем заключения контрактов на совместные закупки и увеличения производства. Несмотря на то, что прошло более половины этого времени, выполнено всего 30% плана, что поднимает вопрос о возможности невыполнения поставленных целей. Некоторые страны-члены ЕС обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой о продлении сроков поставок», — сообщает Bloomberg.Читайте также:
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