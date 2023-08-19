БМД-4М дополнительно защитят от гранат по опыту СВО

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В холдинге «Высокоточные комплексы» (госкорпорация «Ростех») сообщили, что боевая машина десанта БМД-4М получит дополнительную защиту от гранат на основе опыта СВО. Кроме того, защиту получат приборы наблюдения и прицеливания боевой машины, пишет ТАСС.
«В настоящее время для БМД-4М разработаны комплекты дополнительной защиты, аналогичные тем, что используются для повышения уровня защищенности БМП-2 и БМП-3. Это позволит экипажу и десанту не опасаться ручных противотанковых гранат. Вводится в комплектацию дополнительная защита для приборов наблюдения и прицеливания», — сообщили журналистам на полях форума «Армия-2023» представители холдинга.
Отмечается, что военнослужащие ВДВ после использования бронетехники в боевых условиях положительно отозвались о работе БМД-4М.
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Диана Аванесян