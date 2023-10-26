Боец «Ахмата» заявил, что «Кракен» и «Азов»* несут огромные потери под Кременной

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Киевский режим перебросил отряды «Кракен» и «Азов»* под Кременную, где они несут огромные потери, заявил боец «Ахмата» в интервью для «РИА Новости».
«Противник пытается прорываться и со стороны Житловки, со стороны Диброва (Кременской район) по лесничеству. К батальону «Азов»* присоединили батальон «Кракен» сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут», - прокомментировал ситуацию военный.
Ранее стало известно, что российским военным на запорожском направлении удалось взять под контроль опорный пункт ВСУ. Там хранилось американское оружие. По его словам, во время штурма укрепрайона в лесополосе начался бой. В результате бойцы взяли под контроль опорный пункт украинской армии.
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*Признан террористической организацией на территории РФ.
Евгения Парфентьева