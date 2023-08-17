Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР

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Российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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