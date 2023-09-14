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Боец СВО спас своим телом сослуживцев от гранаты под Авдеевкой

14 сентября 2023, 02:19
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащий ВС РФ в ходе боев на Авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их от гранаты собственным телом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца первой славянской бригады с позывным «Водолаз».
«Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл, когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — цитирует агентство слова собеседника.

Уникальность такого случая самопожертвования в том, что военный, спасший соратников, остался в живых.


«Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов», — рассказал «Водолаз».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
13 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО пресекли попытки киевского режима атаковать Брянскую и Белгородскую области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, два беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью, ещë один — над Белгородской. 

Система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область). 

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений также нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. 

Ранее военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

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13 сентября 2023, 22:12

Фото: iStock/TebNad

Украина хочет получить от Запада истребители, способные конкурировать с Су-35, заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканал «Рада».
«Наш основной конкурент в воздухе - это Су-35. Самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», - прокомментировал ситуацию Игнат. 

Ранее в The Washington Post сообщили, что Вооруженные силы Украины уже практически отчаялись пробить российскую оборону. Авиационные бомбы ВС РФ очень тяжелые, что еще больше затрудняет работу для украинских систем противовоздушной обороны. Превосходство России в воздухе еще сильнее осложняет для Украины попытки пробить российскую оборону.

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Генерал Кривонос: Отчеты Зеленского о контрнаступлении неоправданно оптимистичны
13 сентября 2023, 21:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Президент Украины Владимир Зеленский декларирует излишне оптимистичные отчеты об украинском контрнаступлении, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для телеканала «Фабрика новостей».
«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Генерал напомнил киевскому лидеру, что он имеет дело с высоко профессиональной и современной армией России. Ожидать падения их боевого духа не стоит. 

Ранее российский военный рассказал, что украинские боевики обессилены и раздавлены, и именно поэтому совершают регулярные обстрелы мирных районов ДНР. Таким образом, ВСУ пытаются воздействовать на россиян путем устрашения.

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«Обстреливают мирные районы от бессилия»: Солдат ВС РФ рассказал о провалах ВСУ
Российский военный рассказал о провалах и потерях ВСУ на Авдеевском направлении
13 сентября 2023, 21:22

Фото: iStock/zabelin

ВСУ теряют по 60-70 человек день, пытаясь безуспешно атаковать на Авдеевском направлении, об этом рассказал российский военный в интервью «РИА Новости».
«Из-за того что у них происходит постоянный «накат», мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день – «двухсотыми» (убитыми) и «трехсотыми» (ранеными)», - рассказал российский военный.

По его словам, украинские боевики обессилены и раздавлены, и именно поэтому совершают регулярные обстрелы мирных районов ДНР. Таким образом, ВСУ пытаются воздействовать на россиян путем устрашения. 

Однако, боец ВС РФ подчеркнул, что запугивать в ДНР уже некого. Люди живут под постоянными обстрелами порядка 10 лет.

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13 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военкомат в Житомире выдал повестку студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что парламент утвердил законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для граждан, получающих второе высшее образование.

Издание уточняет, что, несмотря на то, что законопроект ещё не принят, многие военкоматы уже отказывают студентам в отсрочке от мобилизации.

Это уже не первый такой случай, когда студенты, возраст которых превышает 30 лет, приходили в военкомат, чтобы обновить документы, а получали повестки.

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#студенты
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Два боевика «Азова»* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя
13 сентября 2023, 21:00

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух боевиков «Азова»*, расстрелявших в Мариуполе троих мирных жителей. Каждый из них получил по 29 колонии строгого режима.
Военнослужащие  отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины 25-летний Иван Бочкарев и 24-летний Дмитрий Кнаупер признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, а именно: убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, передает ТАСС.

Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Бочкарев и Кнаупер занимали боевую позицию на крыше жилого дома в городе Мариуполе. Выполняя приказ командования, они препятствовали свободному выходу мирного населения из города. Так, заметив ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, они расстреляли его, произведя не менее 20 выстрелов. От полученных ранений горожане скончались на месте. В другой день они расстреляли двоих идущих по улице гражданских мужчин. Один из них погиб на месте, второму удалось выжить и он позже дал показания.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, суд приговорил каждого из боевиков к 29 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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* организация признана террористической, запрещена в РФ
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#дома
#рф
#покушение
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ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области
ВСУ атаковали предприятие «Шебекинский картон» в Белгородской области
13 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли артиллеристский удар по предприятию «Шебекинский картон» в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из 152-мм снарядов нашли в столовой — он не разорвался. В результате удара на предприятии оказался пробит потолок.

К счастью, в момент прилета в здании никого не оказалось, сотрудники ушли домой за час до атаки. 

Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, повреждены два социальных объекта. После проведенного осмотра выяснилось, что в двух социальных объектах выбиты окна. Сейчас место ЧП обследуется, также проводится оценка нанесенного ущерба.

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Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
МО: Российские войска в акватории Черного моря уничтожили три катера ВСУ
13 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/Roman Zaika

Военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, 10 сентября российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря. 

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#всу
#рф
#чёрное море
#корабль
#вмф
#сво
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В США разглядели неспособность ВСУ противостоять российской технике
Риттер: ВСУ уязвимы перед российской техникой на передовой
13 сентября 2023, 19:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины показали свою неспособность противостоять российской технике на передовой, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним качеством, необходимым для ведения успешного боя.

Риттер считает, что с такой скоростью реагирования, украинцам потребуется не меньше 20 лет, чтобы дойти, хотя бы, до Мелитополя. 

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#всу
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