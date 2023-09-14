Боец СВО спас своим телом сослуживцев от гранаты под Авдеевкой

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащий ВС РФ в ходе боев на Авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их от гранаты собственным телом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца первой славянской бригады с позывным «Водолаз».
«Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл, когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — цитирует агентство слова собеседника.
Уникальность такого случая самопожертвования в том, что военный, спасший соратников, остался в живых.
«Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов», — рассказал «Водолаз».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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