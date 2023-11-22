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Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с украинкой-снайпером

22 ноября 2023, 15:26
Фото: istockphoto/Aleksandr Tannagashev

Фото: istockphoto/Aleksandr Tannagashev

Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, которая воевала на стороне ВСУ.
Видео с рассказом военного распространил Telegram-канал «Черные гусары».

Кобальт рассказал, что его противница нанесла первый выстрел по точке, где располагался снайпер, но она промахнулась.


«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел её. Меня поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — вспомнил Кобальт.
По мнению Кобальта, снайпер выбрала свой путь и приняла решение воевать, потому он не считает свой поступок неправильным.

«Долго со мной это ходило. Честно, была какая-то растерянность. С другой стороны, её никто не заставлял, она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо её не уничтожить», — поделился Кобальт.
Ранее сообщалось, что уклонистами можно считать 99% украинских мужчин. Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его процитировал УНИАН.

Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.

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#военные
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«Потеряли единственное оружие»: В Италии выяснили, что могло спасти Украину
FQ: Переговоры в начале конфликта были единственным спасением для Украины
22 ноября 2023, 19:50

Фото: iStock/JARAMA

Единственным спасением для Украины были бы проведённые в начале конфликта переговоры, об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», - прокомментировали ситуацию итальянский журналист. 

По словам FQ, режим украинского президента Владимира Зеленского истощил все свои военные ресурсы, а также всё то оружие и боеприпасы, которые предоставили западные союзники. Теперь же неподготовленные ВСУ столкнулись с наступлением Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. 

Автор статьи считает, что единственная причина, по которой украинская армия продолжает пытаться удерживать оборону - это желание не разрушить имидж американского президента Джозефа Байдена. 

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#оружие
#боеприпасы
#всу
#запад
#переговоры
#сво
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Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов от призыва в армию
22 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

«На сегодня ни один гражданин, который достиг призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан украинской стороне», - заявил Захаров в эфире Radio Moldova. 
Пресс-секретарь подчеркнул, что между Молдавией и Украиной не было соглашения об экстрадиции людей призывного возраста. 

«У нас таких случаев не было, и Украина не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан», - сказал Игорь Захаров. 
С начала СВО пограничная полиция Молдавии на регулярной основе сообщает о задержании мужчин призывного возраста. Они нелегально переправляются через Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На молдавской территории они имеют право попросить об убежище. 

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Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
22 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/MaboHH

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарный расчет в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Кировском районе Донецка загорелся бензовоз. На место происшествия прибыла пожарная бригада, которая быстро потушила технику.

Однако, сразу после ликвидации огня, с неба на пожарных прилетел украинский боеприпас, который сбросил беспилотник. 

В результате, пострадали четыре сотрудника -  старший прапорщик Виталий Карабет, сержант Илья Одинцов, прапорщик Роман Нестеренко и старший сержант Андрей Сыкулёв. Всех четверых экстренно госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями.

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#боеприпас
#пожарные
#днр
#всу
#пострадавшие
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Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию
Военный ВСУ Жорин пожаловался на сослуживцев, сливающих секретную информацию
22 ноября 2023, 18:42

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах ВСУ есть «кроты», которые собирают секретную информацию и передают куда-то полученные данные. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи», - рассказал украинский военный в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Он также не исключил, что в его подразделении есть люди, которые передают информацию. По его словам, секретные данные могут сливаться не только российской стороне, но и украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что уклонистами можно считать 99% украинских мужчин. Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его процитировал УНИАН.

Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.

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#интервью
#люди
#всу
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Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
22 ноября 2023, 18:13

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Семьи участников спецоперации из Дмитрова побывали в Белоруссии. Экскурсия была организована по поручению главы городского округа Ильи Поночевного, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Администрация Дмитровского округа уделяет особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. Пуховичский район Минской области и Дмитровский округ – побратимы. Много лет они сотрудничают в сферах культуры, образования и молодёжной политики, патриотического воспитания детей.

Экскурсанты побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с многовековой историей Минска, увидели главные достопримечательности города. Большой интерес у гостей вызвали два уникальных исторических объекта, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Несвижский и Мирский замки.
«В поездке мы узнали много полезной и интересной информации, получили массу положительных эмоции и увезли с собой добрые воспоминания о путешествии. Благодарю главу нашего округа Илью Поночевного за возможность побывать в этой замечательной стране», – сказала ученица школы №10 Дарья Бурцева.
Гости передали представителям Пуховичского района благодарственное письмо и сувенир от Поночевного. 
 
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#илья поночевный
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#сво
#спецоперация
#семьи
#туризм
#подмосковье
#московская область
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В медиагруппе «Россия сегодня» прокомментировали удар ВСУ по журналистам
Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
22 ноября 2023, 18:06

Фото: iStock/bwb-studio

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удар ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области местью от бессилия.
«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» - передает РИА Новости слова Киселева.

Ранее стало известно, что украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах мирного населения Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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#россия
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#помощь
#военные
#боеприпас
#госпиталь
#новости
#минобороны
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Болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров
22 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Simoncountry

За то, чтобы передать технику, проголосовало 152 депутата правящего большинства, а против выступили 57 представителей оппозиционных партий.
ТАСС пишет, что парламент Болгарии одобрил соглашения между министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины, которое касается безвозмездного предоставления бронированной транспортной техники. 

Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Украиной.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», - завил Путин во время выступления на саммите G20.
Он напомнил, что на Украине был подписан указ, декрет главы государства, согласно которому мирные переговоры с Россией запрещены.

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#политика
#болгария
#украина
#сво
#новости
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ВС РФ начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке
22 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные начала применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.
«По Авдеевке начали применять РБК 500. Горячо одобряем. Быть добру!» - написал Живов в своем Telegram-канале.
 
РБК-500 несет в себе 15 противотанковых суббоеприпасов. Каждый из них ищет цель в радиусе ста метров и, обнаружив таковую, выпускает в нее струю из газов и расплавленной меди.
 
19 ноября стало известно, что российские военнослужащие впервые применили для атаки позиций ВСУ кассетные бомбы РБК-500. Это произошло в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. При этом пока остается неизвестным, станет ли применение этого вида вооружения войсками РФ массовым или же останется разовой демонстрацией.

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#всу
#вооружения
#рф
#вс рф
#сво
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БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе российских журналистов, есть пострадавшие
Корреспондент телеканала «Россия 24» пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье
22 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24». Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника осколочное ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Накануне стало известно, что российская актриса и режиссёр Полина Меньших погибла под обстрелом Вооруженных сил Украины в ДНР. Она поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК, в котором выступала Меньших, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины.

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