Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой

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Боец спецназа «Сибирь» с позывным «Ворон» Южной группировки войск ВС РФ заявил, что украинские военные под Клещеевкой на Артёмовском участке фронта готовят позиции к зимней обороне. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров», — цитирует агентство слова собеседника.
По мнению российского военного, ВС Украины готовят позиции к зимней обороне.
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