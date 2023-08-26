Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin
Военнослужащий с позывным «Свинец» рассказал, что птицы стали предупреждать о приближении ВСУ.
ТАСС пишет, что, по словам военного, бакланы, которые гнездятся на Кинбурнской косе в Херсонской области, информируют разведывательно-штурмовую бригаду «Дон» о том, что наступают дроны и диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
«Свинец» утверждает, что украинские войска специально поджигают лес в ландшафтном парке на косе, чтобы уничтожить растения, птиц и животных.
Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что у украинских боевиков есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей.
Райснер подчеркнул, что время находится не на стороне украинских войск. По словам австрийского полковника, киевский режим слишком активно бросает в бой резервы, однако их стоит использовать более рационально и экономно.
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«Бакланы — это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Они просто так суету не наводят. Они привыкают дней за пять к человеку и на него не реагируют, а вот на нового человека обращают внимание», —рассказал боец.
Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что у украинских боевиков есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей.
Райснер подчеркнул, что время находится не на стороне украинских войск. По словам австрийского полковника, киевский режим слишком активно бросает в бой резервы, однако их стоит использовать более рационально и экономно.
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Мария Фирсова