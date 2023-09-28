Боец ВС России рассказал, что используют ВСУ в своих атаках с БПЛА

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Боец российской армии рассказал военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что украинские войска используют химикаты в своих атаках, которые осуществляют с помощью беспилотников.
Военнослужащий рассказал, что в последнее время происходит нашествие дронов-камикадзе.
Российский артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в беседе с военкором Яремчуком рассказал, что обстановка на Соледарском направлении «не тихая, но контролируемая».
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«Недавно, к примеру, вообще штук 20 было — налёт. Были все уничтожены, подавлены... Или в других случаях они [ВСУ] опрыскивают всякими химикатами и поражающими средствами свои дроны. И когда ты подходишь, через кожу может что-то попасть», — приводит слова бойца ВС РФ RT.
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Екатерина Коршунова