Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ

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Украинские боевики расправляются с жителями Запорожья за слова в поддержку России.
Об этом рассказал РИА Новости боец ВСУ, который оказался в плену. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.
По его словам, так могут закончиться даже разговоры «среди своих».
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«Потому что много людей поприходило с фронта. Даже до СБУ дело не дойдет: боевики приедут, и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё. Ребята пропадали», —заявил пленный.
«Поговорил и через 2 дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу - и всё, пропал», - рассказал пленный боец ВСУ.Боец, который оказался в плену, является жителем города Запорожье. Его мобилизовали летом 2023 года.
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Мария Фирсова