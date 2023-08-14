Боевик «Азова»* заявил в суде, что раскаивается в убийстве пленного

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Боевик запрещенного в РФ «Азова»* Андрей Богдан, осуждённый Верховным судом ДНР на 25 лет строгого режима, раскаялся в убийстве донецкого ополченца и признал, что командование «Азова»* бросило рядовых нацистов.
24-летний Андрей Богдан, стрелок отдельного отряда специального назначения «Азов»*, расстрелял военнопленного ДНР в марте 2022 года в Мариуполе.
«Азовцы» остановили легковую машину, где сидели мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из них был ранен. У военных забрали оружие и задержали. После чего Богдан расстрелял раненого в здание автозаправочной станции.
Ранее сообщалось, что студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.
Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
«Азовцы» остановили легковую машину, где сидели мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из них был ранен. У военных забрали оружие и задержали. После чего Богдан расстрелял раненого в здание автозаправочной станции.
«Я очень раскаиваюсь, что сделал это. Это был глупый поступок», - сказал Андрей Богдан журналистам в суде. Мужчина не планирует оспаривать приговор, так как считает его справедливым.По словам Богдана, он отправился служить в «Азов»* по контракту, когда уже получил повестку в армию, но подумал, что в нацбатальоне будут лучше условия.
Ранее сообщалось, что студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.
Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Мария Фирсова