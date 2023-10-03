Боевик Денис Прокопенко снова возглавил «Азов»*

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Денис Прокопенко (позывной «Редис») опять стал главой подразделения украинских националистов «Азов»*. Информацию сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам министра, Прокопенко сейчас занимается подготовкой личного состава и «входит в курс дела».
Напомним, что в мае 2022 года после разгрома «Азова»* в Мариуполе Прокопенко вместе с другими командирами сдались в плен российской армии. Затем их отправили в Турцию, где они должны были находиться под домашним арестом до окончания специальной военной операции. Так договорились власти Москвы и Анкары. Но в июле 2023 года украинском лидеру Владимиру Зеленскому удалось договориться о возвращении командиров «Азова»* на Украину с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Через некоторое время после нарушения соглашений между Москвой и Анкарой представитель Национальной гвардии Украины Николай Уршалович сообщил, что бойцы «Азова»* восстановились и готовы вернуться на фронт.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Напомним, что в мае 2022 года после разгрома «Азова»* в Мариуполе Прокопенко вместе с другими командирами сдались в плен российской армии. Затем их отправили в Турцию, где они должны были находиться под домашним арестом до окончания специальной военной операции. Так договорились власти Москвы и Анкары. Но в июле 2023 года украинском лидеру Владимиру Зеленскому удалось договориться о возвращении командиров «Азова»* на Украину с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак