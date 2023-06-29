Боевик ВСУ объяснил решение сдаться в плен

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«Нам приказали отступать, когда уже у нас был первый погибший, но мы заметили, что мы окружены, и оказались в тупике», - рассказал боевик.
Сосницкий отметил, что первый раз он направился со своей группой в атаку для того, чтобы поддержать подразделение ВСУ, но они наткнулись на танк РФ.
Уже спустя сутки, Сосницкого и еще одного украинского боевика решили отправить в другие группы. Уже второй поход в атаку стал причиной контузии Сосницкого. Через несколько дней боевик вновь отправился в атаку. А на четвертый раз его взяли в плен.
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