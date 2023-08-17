Боевики «Азова»* вернулись в зону боевых действий

Фото: iStock/Michele Ursi
Боевики украинского «Азова»* вернулись к участию в боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
Ранее, на Украине сообщили о возвращении к боям освобожденных из Турции боевиков «Азова»*.
Читайте также:
Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал
Боевик «Азова»* заявил в суде, что раскаивается в убийстве пленного
Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя
*запрещенная в России террористическая организация
Анастасия Крестьянова