Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Части ВСУ в районе села Первомайское небольшими группами несколько часов пытались атаковать российские позиции. После того, как все атаки были отбиты, за ранеными приехала машина эвакуации. Но, попав под огонь, быстро развернулась и уехала обратно, бросив раненых на поле боя.
Это далеко не первый случай, когда «побратимы» стараются уберечь в первую очередь себя, оставляя на передовой раненых и тех, кто нуждается в помощи. На прошедшей неделе заместитель командира бригады «Царские волки» предоставил редакции агентства кадры видеозаписи, на которых видно, как украинская эвакуационная группа на Запорожском направлении бросила своих тяжело раненых товарищей, которые сами не могли подойти к машине. Это в очередной раз иллюстрирует состояние морального духа бойцов ВСУ.
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Александр Бойцов