Боевики ВСУ расстреляли свое подразделение за отказ форсировать Днепр

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Заградотряд украинских солдат открыл огонь по своему же подразделению за отказ форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, ранее российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.
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Екатерина Коршунова