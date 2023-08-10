Боевики ВСУ расстреляли свое подразделение за отказ форсировать Днепр

Сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.