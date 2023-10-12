Боевики ВСУ убили медсестру в донецкой больнице

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Медсестра, ухаживавшая за ранеными в донецком госпитале, погибла прямо на рабочем месте в результате очередного обстрела ВСУ. Осколок угодил ей прямо в сердце в тот момент, когда она тащила на себе пациента, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
Еще один мужчина получил тяжелые осколочные ранения грудной клетки, в настоящее время врачи борются за его жизнь. Массированные обстрелы района Донецка, где расположен госпиталь, велись с раннего утра. Похоже, что ВСУ сознательно стреляли по медицинскому учреждению — сейчас здание буквально засыпано осколками.
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Александр Бойцов