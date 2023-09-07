Богомаз: Над Брянском сбит украинский БПЛА, пострадал ж/д вокзал

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В небе над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник, упавшие обломки повредили остекление в здании ж/д вокзала Брянск I, также пострадала привокзальная площадь. Об это сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
При этом глава региона добавил, что из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в здании железнодорожного вокзала Брянск I частично выбило окна. Кроме того, некоторые повреждения получила привокзальная площадь и припаркованные на ней автомобили.
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Элина Позднякова