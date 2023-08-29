Богомаз опроверг гибель десятилетней девочки при обстреле Климово

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что десятилетняя девочка, считавшаяся погибшей при обстреле ВСУ посёлка Климово, жива.
«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
При этом, по информации Telegram-канада Baza, девочка при обстреле получила серьезные ранения ног и рук. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. При этом существует вероятность, что пострадавшей придется ампутировать ноги.
Он также добавил, что легкое ранение получил один мужчина. По словам Богомаза, всем семьям погибших и пострадавших местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
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