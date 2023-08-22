Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в Брянскую область

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
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