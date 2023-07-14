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Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области погибла женщина, три человека ранены

14 июля 2023, 14:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел со стороны ВСУ, погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.


По словам главы региона, при обстреле загорелись три частных жилых дома. Пожарные уже приступили к тушению огня.

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#Брянская область
#Александр Богомаз
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Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР
14 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.
После обстрела мирных граждан, украинская группировка попыталась вывезти тела погибших и скрыть следы преступления. Об этом сообщает телеграмм-канал Readovka. 

Действиям ВСУ помешала российская артиллерия. ВС РФ нанесли удар вблизи украинских формирований, в результате чего, диверсанты покинули место преступления в спешке. По данным портала, ВСУ организовали ​засаду на одном из участков Угледарского направления. ​Мирные жители, которые двигались по дороге, контролируемой диверсантами, были хладнокровно ​убиты. 

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#ВСУ
#ДРГ
#обстрелы
#мирные жители
#ДНР
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«Отслужившие ребята возвращаются вновь»: Военный эксперт Калинин объяснил рост популярности службы по контракту
14 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу и какую помощь получают военнослужащие и их близкие.
В настоящее время мы наблюдаем возобновление интереса и повышение активности среди наших соотечественников в вопросе подписания документов по службе по контракту. Об этом Вячеслав Калинин рассказал в беседе с «Радио 1».

«Ребята идут охотно, есть примеры, когда уже отслужившие ребята и те, у кого закончился контракт, возвращаются после отпуска и подписывают контракт вновь. Такие случаи не единичны», — отмечает военный эксперт.

Специализированные органы, отвечающие за набор контрактников, активно осуществляют свою работу. Военнослужащие оперативно получают все необходимые выплаты, установленные на текущую дату.

«Все законодательные нормы по защите прав указанной категории граждан, принятые после спецоперации, неукоснительно выполняются», — заявил Калинин.

Он также добавил, если возникают единичные примеры по задержке выплат или вопросы по оформлению документов, то военнослужащим и участникам СВО рекомендуется взаимодействовать с региональными подразделениями Государственного фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что фонд активно функционирует во многих регионах РФ.

Военный эксперт рассказал, что взаимодействовать с фондом необходимо для того, чтобы участники СВО и их семьи могли незамедлительно получить всю необходимую помощь по информационным, правовым и юридическим вопросам.

«Сотрудникам фонда рекомендовано не только включаться в юридические и правовые вопросы информационного характера, но и активнее участвовать в поддержке семьи военнослужащего. Важно обязательно задавать вопросы чем еще фонд может помочь, когда кормилец выполняет важную для государства задачу. Такие рекомендации и установки существуют», — отметил Калинин. 

Он уточнил, что Ветеранское сообщество, «Боевое братство», «Союз десантников России», «Офицеры России» и другие организации продолжают активную поддержку наших военнослужащих и их семей по всем вопросам.

Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.

Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.

К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Калинин
#контрактная служба
#Армия России
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Украинцы могут столкнуться с отопительными проблемами этой зимой
14 июля 2023, 11:35

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупреждает украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
 
«Мы закончили последний отопительный зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Такого не было в 2022 году», проинформировал украинцев исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук призвал сейчас начать подготовку к зиме и утеплить дома.

Ранее замдиректора компании «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил о том, что в Харьковской области уничтожена почти вся генерирующая энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил «МК», ссылаясь на украинские СМИ.

При этом он отметил, что в настоящее время Харьковская область получает недостающий объём электроэнергии из соседних регионов.

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#Украина
#отопление
#отопительная система
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В Белгородской области ВСУ атаковали два района
14 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/vadimrysev

Накануне беспилотники начали забрасывать взрывчаткой село Демидовку, а потом взрывное устройство сбросили на хутор Старый.
Село Демидовка Краснояружского района находится в 1,1 км от границы.
 
На хутор Старый Волоконовского района беспилотник сбросил две взрывчатки ВОГ-17, пишет Shot.
 
В обоих случаях никто не пострадал.
 
Предполагается, что первый дрон запустили из села Марьина Сумской области (1 км до границы), второй — из села Бударки Харьковской области (2 км до границы).

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Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи

Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ

Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
#Белгородская область
#ВСУ
#дрон
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Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи
14 июля 2023, 09:05

Фото: iStock/JARAMA

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные «мясные штурмы» массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Он выразил мнение о том, что визитной карточкой украинских властей стало бесчеловечное отношение к собственным солдатам. Его слова приводит издание РИА Новости.

Глава региона обратил внимание на то, что Украина пытается создать благоприятное впечатление у западных кураторов и не делится с ними истинным положением дел. По словам Сальдо, украинское командование бросает в штурмы бойцов, так как жалеет и бережет западную технику. В результате, украинские боевики гибнут как мухи, заключил губернатор.  

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Рогов: ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении

#ВСУ
#потери
#Херсонская область
#техника
#Запад
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Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ
14 июля 2023, 06:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня. Отмечается, что треть — это западная техника, включая танки Leopard немецкого производства.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум, — это западного производства, в том числе и Leopard», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#Путин
#ВСУ
#танки
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Расчет «Солнцепека» поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
14 июля 2023, 05:26

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что расчет огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ нанес поражения по скоплениям живой силы противника в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что группировка «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска артиллерией ликвидировала две 152-мм гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Солнцепек»
#ВСУ
#спецоперация
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Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
14 июля 2023, 05:20

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что российский спецназ захватил двоих пленных, основная часть атакующих ликвидирована.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провалов
14 июля 2023, 04:48

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перегруппировку войск после серии провалов на Запорожском направлении.
«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что атаки ВС Украины в большинстве случаев заканчиваются для противника значительными потерями и отступлением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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