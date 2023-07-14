Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области погибла женщина, три человека ранены

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Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел со стороны ВСУ, погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Элина Позднякова