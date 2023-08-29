Богомаз: Российские военные ответили ВСУ на обстрел поселка Климово в Брянской области

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ВС России нанесли удар по позициям украинской армии в районе Семёновки в Черниговской области. Это произошло в ответ на обстрел села Климово в Брянской области РФ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал он.Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года, а игравшая в момент обстрела на детской площадке десятилетняя девочка получила серьёзные ранения рук и ног. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.
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