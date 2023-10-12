Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область

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В Брянской области была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», - прокомментировал ситуацию Богомаз.При этом, по словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работаю экстренные службы.
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Евгения Парфентьева