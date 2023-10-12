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Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область

12 октября 2023, 22:34
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

При этом, по словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работаю экстренные службы.


По информации Mash, взрыв прогремел на окраине Брянска в районе мясокомбината. Местные жители сразу сообщили о громком взрыве и задымлении.

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#бпла
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#александр богомаз
#взрыв
#всу
#сво
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Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Запад
Подоляк заявил, что причиной провала ВСУ стали долгие поставки оружия Западом
12 октября 2023, 22:15

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24-му каналу».
«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», - заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможной связи между провалом украинских планов и поставками оружия.

По его словам, обещанное через две недели оружие приходит через два месяца. Именно поэтому, ВСУ «выбиваются из графика на 6-9 месяцев», заключил Подоляк. 

Ранее украинский солдат в интервью для The Washington Post заявил, что Запад воспринимает конфликт в стране как видеоигру. Такой вывод украинцы сделали на фоне поставок старого оружия, которые, к тому же, идут крайне медленно.

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#оружие
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#сво
#украина
#конфликт
#поставки
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В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ
Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ готовы перейти в наступление на Украине
12 октября 2023, 18:48

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ имеют все необходимое для того, чтобы начать своей собственной масштабное наступление на ВСУ. Так считает бывший американский разведчик Тони Шаффер.
«Я думаю, что это неизбежно. Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперед», — сказал он.

Он также отметил, что поражение ВСУ на поле боя стало очевидным для всех. Украинское наступление пошло не по плану и потерпело крах. В ближайшее время оно и вовсе может полностью остановиться, считает американский разведчик.

Таким образом, Шаффер предполагает, что российские военные в скором времени вновь перехватят инициативу и начнут наступательную операцию.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».


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Медведев раскрыл число контрактников на СВО
Медведев: с 1 января 2023 года в ВС РФ приняты более 357 тысяч контрактников
12 октября 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.
Он уточнил, что с 1 января текущего года в ВС РФ было принято более 357 тысяч человек. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«Это естественно все: и те, кто пребывают в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие», - отметил Медведев.

Он также выразил надежду на то, что такие темпы будут сохранены и дальше.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков из контрактников для специальной военной операции. Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.

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#министр
#контракт
#вс рф
#медведев
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«Играют в видеоигру и собирают бонусы»: На Украине осознали истинное отношение США к СВО
WP: В ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру
12 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные жалуются, что Запад воспринимает конфликт в стране как видеоигру, пишет The Washington Post.
Такой вывод украинцы сделали на фоне поставок старого оружия, которые, к тому же, идут крайне медленно. 

«Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно», - прокомментировал ситуацию офицер, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что у Вооруженных сил Украины создается впечатление, что для США украинский конфликт - это лишь видеоигра. 

Ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk.

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#всу
#сша
#сво
#оружие
#игра
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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области
Жилой дом полностью сгорел после обстрела ВСУ брянского поселка Суземка
12 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/alexmak72427

Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

По словам главы региона, специалисты продолжают обследовать территории обстрелянного поселка. На месте ЧП находятся все оперативные и экстренные службы региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что при обстреле Суземки со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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#дом
#чп
#бпла
#жилой дом
#всу
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В Пентагоне раскрыли, собирается ли НАТО втягиваться в конфликт на Украине
Министр обороны США Остин: НАТО не планирует вступать в конфликт на Украине
12 октября 2023, 17:23

Фото: РИА Новости/РИА Новости

НАТО не собирается принимать участие в военных действиях на Украине, но продолжит поддерживать правительство страны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что главная функция НАТО – оборонительная, поэтому альянс не будет вступать в конфликт. Однако продолжит поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что Румыния, являющаяся членом НАТО, запретила украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить в парламенте страны. 

Кроме того, политолог Вадим Авва заявлял, что в рядах ВСУ числятся наёмники и даже генералы из стран НАТО, которые активно гибнут в зоне СВО. При этом, Украина не выплачивает компенсацию их семьям, чем также разжигает недовольство на Западе.

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#украина
#спецоперация
#всу
#сша
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МО РФ: ВС РФ поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр
12 октября 2023, 15:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

За прошедшие сутки российские силы поразили и ликвидировали украинские склады с вооружением и боеприпасами в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, у города Измаила в Одесской области российским ударом уничтожен склад вражеской военной техники. При этом недалеко от населенного пункта Солончаки Николаевской области нанесен удар на поражение ангара с украинскими десантными катерами.

Ранее командир отряда «Барс-9» ВС РФ с позывным «Медведь» заявил, что все попытки контрнаступления ВС Украины со стороны Купянска были безуспешными и непродуманными. 


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#всу
#вс рф
#удар
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При падении БПЛА под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
Киселев: при атаке ВСУ под Белгородом ранен журналист Sputnik, погибла его дочь
12 октября 2023, 15:18

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», - заявил Киселев.

Он также добавил, что в результате происшествия погибла четырехлетняя дочь супругов Амина. Директор медиагруппы подчеркнул, что в настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая поддержка. Также решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

По мнению Киселева, подобные террористические атаки проводятся ВСУ от отчаяния в качестве мести за неудачи на линии соприкосновения.

Киселев отметил, что это уже не первые потери в журналистском корпусе медиагруппы. Он напомнил про Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, а также Ростислава Журавлева, военкора, который погиб в зоне СВО минувшим летом и похоронен в Екатеринбурге.

Напомним, губернатор Региона Вячеслав Гладков заявлял, что при падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.

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#ребёнок
#дом
#бпла
#происшествия
#сво
#всу
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Украинцев готовят к правде о происходящем на поле боя
Рогов: Буданов хочет опередить конкурентов в подготовке Украины к правде
12 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

Заявление начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика является работой на опережение своих политически конкурентов и подготовкой населения Украине к правде, которая происходит на линии соприкосновения. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Буданов работает на опережение, озвучивая чуть раньше, чем все остальные, очевидные вещи, чтобы казаться чуть более объективным и честным, понятное дело, чем остальные нацистские прихвостни, готовя тем самым украинское общество к реальной правде о происходящем на линии фронта», - цитирует РИА Новости Рогова.

Таким образом, Буданов, заявляя о подобных вещах, наносит удары своим конкурентам в политической среде, которая является «террариумом друзей».

Напомним, ранее Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».

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#всу
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