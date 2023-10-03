Богомаз: Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.