Богомаз: Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

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Российские системы ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Евгения Парфентьева