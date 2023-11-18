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Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область

18 ноября 2023, 20:08
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

ВСУ обстреляли Брянскую область.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Сообщается, что был обстрелян населенный пункт Грудская Севского района. Никто не пострадал. В результате обстрела нарушилось электроснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших во время атаки дрона. Информация появилась в Telegram-канале губернатора.


«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи», — сообщил Гладков.
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#всу
#сво
#украина
#новости
#обстрел
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В Белгородской области БПЛА ранил двух мужчин
18 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших во время атаки дрона.
Информация размещена в Telegram-канале губернатора. 

«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи», — сообщил Гладков. 
Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Их госпитализировала бригада скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba. Потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из дома и нашёл обломки устройства прямо у ворот.

Прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА чуть позже обнаружили второй, к нему был прикреплён аналогичный запас взрывчатки.

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#белгород
#всу
#бпла
#беспилотник
#новости
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В Черном море подорвался на мине балкер, который перевозил из Украины зерно
18 ноября 2023, 19:25

Фото: Минсельхозпрод МО

В Черном море подорвался на мине балкер Georgia S, который перевозил зерно из Одесской области.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает украинское издание «Укррудпром». Судно получило повреждения у побережья Украины. Оно могло попасть на плавучую морскую мину.

«Источники сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный», - пишет издание.
По данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, судно двигалось в румынский порт Констанца.

До 17 июля нынешнего года действовала «зерновая сделка», в рамках которой для судов с зерном из Украины предоставлялись коридор и гарантии помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но последнее условие не было выполнено. Это послужило причиной отмены договоренности со стороны РФ. 

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#всу
#украина
#сво
#зерно
#зерновая сделка
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Владимир Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян
18 ноября 2023, 19:09

Фото: iStock/iliris

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа, которые введут в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.
В приложении к указам есть три списка, где находятся 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из них- благотворительные фонды.

В списке персональных санкций оказался глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, бывший премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. 

Санкции будут действовать 5 и 10 лет. Они предполагают конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации, а также вывод активов с украинской территории.

Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список против РФ. Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.

Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.

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#владимир зеленский
#новости
#санкции
#россия
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Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине
Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВСУ
18 ноября 2023, 16:07

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Пропажа миллиардов гривен из военного бюджета Украины негативно влияет на качество военнослужащих вооруженных сил государство. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Военный отметил, что многие могут не получить элементарных вещей, таких как обувь, теплое белье или шапку. 
 
По его мнению, из-за нехватки бюджетных денег не всех украинских военнослужащих смогут обеспечить необходимых для зимних боевых действий вещами, что приведет к ухудшению их позиций на поле боя из-за погодных условий. 

Тем времени, издание The Times сообщает, что Украина предпринимает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен. Уточняется, что пробуждение пленных начинается в 6 часов утра, в это время громко включается украинский гимн. 

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#военные
#украина
#обувь
#всу
#солдат
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The Times: российских военнопленных на Украине пытаются «перепрограммировать»
18 ноября 2023, 15:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина делает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен.
Об этом сообщает The Times. По данным издания, побудка в местах содержания пленных начинается в 6 часов утра с помощью трансляции через громкоговорители украинского гимна. По дороге в столовую вывешены портреты Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

Затем военнопленных заставляют выстаивать «минуту молчания» в память о военнослужащих ВСУ. Российским военным читают краткий курс украинской истории. Но, по данным издания, эффективность всего вышеперечисленного низкая. 

По последним данным, в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#военные
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов на аэродроме «Лозоватка»
18 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/e-crow

Российские военные уничтожили цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Минобороны России. ВС РФ ликвидировали склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).

Также российские военнослужащие уничтожили самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Также ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать.

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#новости
#украина
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Российские военные распространяют листовки с призывом к ВСУ сдаться
18 ноября 2023, 12:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. 

Военные группировки войск «Днепр» с помощью специально оборудованных беспилотников засеивают херсонское направление агитматериалами, сообщает источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать. 

Сообщается, что несколько десятков украинских бойцов уже сдались в плен. Солдаты живы и находятся в безопасных условиях. Некоторым оказана медицинская помощь. 

Ранее сообщалось, что сейчас в российском плену находится 4 337 украинцев. 

«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.
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#украина
#всу
#плен
#военные
#россия
#новости
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В Херсонской области российские военные уничтожили лодки и группу солдат ВСУ
18 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении 2 лодки ВСУ.
Также ликвидированы спаренная зенитная установка в районе населенного пункта Белозерка и группа солдат ВСУ около села Крынки, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Херсонской области.

В островной зоне на Днепре уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении удалось ликвидировать 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X заявил, что несмотря на обилие оружия, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось одолеть украинцев. 

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#всу
#украина
#сво
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#россия
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Риттер предсказал судьбу Зеленского и России
Ритттер считает, что Зеленский не будет президентом к 2025 году, а РФ победит
18 ноября 2023, 11:33

Фото: Сайт Кремля

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим президентом в США, потому что к этому времени он уже не будет президентом. А в конфликте победит Россия.
«Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины», —высказал своё мнение Скотт Риттер. 
По его мнению, украинский президент понимает снижение мировой поддержки. Он пытается вернуть всё обратно, но это будет трудно сделать. 

Эксперт подчеркивает, что в данный момент растет раскол между военным и политическим руководством страны: главкому ВСУ Залужному не нравится то, что делает Зеленский, а Зеленскому не по душе  действия Залужного.

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