Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область

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ВСУ обстреляли Брянскую область.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. Сообщается, что был обстрелян населенный пункт Грудская Севского района. Никто не пострадал. В результате обстрела нарушилось электроснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших во время атаки дрона. Информация появилась в Telegram-канале губернатора.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших во время атаки дрона. Информация появилась в Telegram-канале губернатора.
«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи», — сообщил Гладков.Читайте также:
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Мария Фирсова