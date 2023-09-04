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Богомаз: В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

04 сентября 2023, 21:59
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», - прокомментировал ситуацию Богомаз.


Глава Брянской области отметил, что в бегстве диверсанты побросали свое оружие и боеприпасы. Некоторые из них – западного производства.

31 августа Богомаз сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.

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#боеприпасы
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#россия
#сво
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Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о возможности переговоров
04 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/IherPhoto

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало. Об этом Ушаков сообщил в эфире «Первого канала».
По словам Ушакова, глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, не передавал никакой информации о возможных переговорах.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.

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RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях

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#украина
#спецоперация
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RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях
04 сентября 2023, 21:31

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Представитель российской хакерской группы RaHDit заявил, что украинцев, которые прибыли в страны Прибалтики после начала специальной операции, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, передает РИА Новости.
Представитель российской хакерской группы RaHDit  сообщил, что эта информация была известна уже давно и российские хакеры только подтвердили данные о депортации. 

«Особо хотелось бы обратить внимание, что на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Напомним, Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Сразу после начала СВО на Украине ввели запрет на выезд из страны, который касался мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
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#польша
#сво
#всу
#хакеры
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ВСУ разлетаются в клочья, спасаясь в окопах
Handelsblatt: Украинские солдаты подрываются на минах времен Второй Мировой войны
04 сентября 2023, 21:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные разлетаются на минах, заложенных ВС РФ еще во времена Второй Мировой войны, заявил рядовой ВСУ с позывным «Лютый» в интервью Handelsblatt.
«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», - прокомментировал ситуацию «Лютый».

Рядовой рассказал, что мины, заложенные российской армией еще во времена Второй Мировой войны, действуют по сей день. Когда ВСУ, в бегстве, бросаются в окоп или траншею, то подрываются на этих самых минах, не успев осознать, что происходит. 

При этом, иногда украинские боевики подрываются и на собственных ловушках, отметил «Лютый». Спасаясь от российского огня они не успевают заметить мины, которые сами же и установили.

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Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления
#всу
#сво
#мина
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На Украине погиб колумбийский наемник, воевавший за ВСУ
04 сентября 2023, 20:29

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине погиб колумбийский наемник Алехандро Эррера, воевавший на стороне ВСУ, сообщает Tiempo.
По информации СМИ, колумбиец принял решение отправиться воевать за украинскую армию в декабре 2022 года. Несмотря на уговоры семьи, он собрал свои вещи и уехал. В начале сентября семье Эррера сообщили о его гибели.

Отмечается, что ранее наемник писал в социальных сетях предупреждения для своих соотечественников. Он заявлял, что те, кто также собираются поехать воевать за ВСУ, должны быть психологически готовы к тому, что происходит на украинском поле боя.

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#сво
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Соскин: ВСУ не остановят российское наступление на Харьков
04 сентября 2023, 19:58

Фото: iStock/JARAMA

Российские войска вскоре возьмут Харьков, и украинскому правительству остается только бежать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«По сути власти нужно будет бежать. Они (российская армия) пойдут и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По его информации, Владимиру Зеленскому уже доложили, что ВС РФ могут пробить обороны ВСУ Купянском направлении и обратить украинскую армию в бегство.

Ранее Соскин заявил, что во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. 

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#армия
#всу
#вс рф
#Харьков
#украина
#сво
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МАГАТЭ известны сообщения об атаках украинских дронов на Курчатов
04 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/akiyoko

Международному агентству по атомной энергии известны сообщения об атаках БПЛА в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
Напомним, 1 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника атаковали утром Курчатов Курской области. В результате атаки противника, повреждения получили административное здание и жилой дом. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт.

3 сентября над городом Курчатов Курской области также произошел взрыв. Сработала система ПВО. По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатов потушили. Они упали на нежилое здание. Пострадавших в результате взрыва нет. 

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#пво
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Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
04 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/Teka77

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом Шалленберг сообщил, выступая на встрече послов в Вене.
По словам Шалленберга, это даже хорошо, так как продолжать прямой диалог между странами крайне важно. Кулеба, который подключился к совещанию по видеосвязи ответил, что его дети могли бы пожаловаться на ту же проблему. 

Кулеба также попросил передать его извинения детям Шалленберга.

Напомним, ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых. Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.

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#нато
#всу
#минобороны
#австрия
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ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО, два человека погибли
04 сентября 2023, 17:18

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО «Ураган» по гражданской инфраструктуре в Донецкой Народной Республике, сообщили в СЦКК.
По словам представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), под обстрелом пострадали многоквартирные дома и школа в поселке городского типа Мироновское. 

«Погибли мужчина 1978 г.р. и женщина 1965 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц, в том числе два ребенка: девочка 2012 г.р. и мальчик 2012 г.р», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале СЦКК. 

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.

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#рсзо
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Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления
Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так и не пробив линию обороны ВС РФ
04 сентября 2023, 16:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении, так и не дойдя до первой линии российской обороны, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

Он также подчеркнул, что территории, которые заняли ВСУ, находятся далеко от первой линии российской обороны. При этом, большинство из них находятся в низинах, что позволяет российским силам с легкостью их обстреливать. 

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, исполняется ровно три месяца с того момента, как на Украине стартовало контрнаступление.

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#всу
#рогов
#контрнаступление
#украина
#сво
#запорожская область
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