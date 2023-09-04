Богомаз: В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

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В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава Брянской области отметил, что в бегстве диверсанты побросали свое оружие и боеприпасы. Некоторые из них – западного производства.
31 августа Богомаз сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.
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«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
31 августа Богомаз сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.
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Евгения Парфентьева