Богомаз: В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник

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В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки вражеского беспилотника никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано. Место ЧП оцеплено, там работают представители оперативных и экстренных служб региона. Богомаз также выразил благодарность российским подразделениям противовоздушной обороны России.
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