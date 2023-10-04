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Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами несколько районов Брянской области

04 октября 2023, 08:03
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что под удар украинской артиллерии попали Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы области. В Трубчевском районе был атакован, в частности, поселок Белая Березка. Жителей населенного пункта попросили спуститься в укрытия. Александр Богомаз также сообщил, что среди людей пострадавших в результате обстрелов кассетными снарядами нет. Однако были повреждены жилые и хозяйственные постройки.

По словам губернатора, специальные районные и муниципальные комиссии в настоящее время осматривают пострадавшие территории, чтобы уточнить последствия разрушений в результате обстрелов.

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#губернатор
#пострадавшие
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#всу
#рсзо
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Стало известно о планах ВСУ создать линию обороны вокруг Купянска
Марочко: ВСУ пытаются выстроить вокруг Купянска сплошную линию обороны
04 октября 2023, 08:21

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Вооружённые силы Украины переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко агентству РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — рассказал Марочко агентству.
Эксперт сделал вывод, что исходя их действий украинской армии на этом участке местности, ВСУ переходят к обороне и позиционному ведению боевых действий. 

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
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Минобороны: ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями
04 октября 2023, 08:03

Фото: istock / NiseriN

За ночь с 3 по 4 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаки 31 украинских БПЛА. Информацию сообщает Министерство обороны России в телеграм-канале.

По информации ведомства, военнослужащие армии России пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над тремя регионами — Брянской, Белгородской, и Курской областями.

«Был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по регионам России, граничащих с Украиной, стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#владимир путин
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#всу
#минобороны
#рф
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Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
04 октября 2023, 07:35

Фото: istock / Tomas Ragina

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Информацию об этом сообщает Министерство обороны России
По информации ведомства, ВСУ пытались совершить теракт ночью 4 октября.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#вкс
#всу
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ВСУ при попытке атаки под Артёмовском понесли значительные потери
Астафьев: ВСУ при попытке атаки под Артёмовском понесли значительные потери
04 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишут РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что ВСУ продолжают атаковать на южном фланге Артемовска в районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — цитирует агентство слова Астафьева.

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#днр
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#рф
#россия
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РИА Новости: Мэр Воркуты возглавит добровольческий отряд «Печора» в зоне СВО
04 октября 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который ранее ушёл добровольцем в зону специальной военной операции, возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Республики Коми, входящий в состав добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.
«Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" — прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора», — сказал Шапошников журналистам.

В конце марта 2023 года Ярослав Шапошников во время митинга объявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он  отметил, что это решение было принято осознанно. Шапошников добавил, что приостановил полномочия мэра Воркуты, а его обязанности сейчас исполняет первый заместитель главы администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым поднял тему о работе добровольческих подразделений в зоне спецоперации.


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#сво
#добровольцы
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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
МО: Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
04 октября 2023, 03:46

Фото: сайт Минобороны РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 совершили ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры, на которых выполняются пуски ракет парами с малых высот.


Уточняется, что российским бойцам удалось ликвидировать замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Российский боец «Кортес»: ВСУ добивают своих же диверсантов
04 октября 2023, 03:23

Российский боец «Южной» группировки войск с позывным «Кортес» рассказал, что ВСУ артиллерией уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Помимо всего прочего, ВСУ добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты, потом проверочка», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#вс рф
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Военэксперт Леонков назвал Артёмовск отвлекающей целью контрнаступления ВСУ
04 октября 2023, 02:33

Фото: РИА Новости

Город Артёмовск, он же Бахмут, сейчас является отвлекающей целью в ходе проваливающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По мнению Леонкова, многомесячные бои за Артёмовск (так называемая «Бахмутская мясорубка») закончились для украинской армией поражением и многочисленными потерями, однако сейчас ВСУ могут попытаться в последний раз штурмовать город перед осенней распутицей.

С этой целью Киев добивается того, чтобы российские вооружённые силы сосредоточили здесь как можно больше бойцов и военной техники, а главный удар будет нанесён совсем в другом месте. Тем не менее, несмотря на провал «контрнаступа», солдаты ВСУ продолжают сражаться за точки города, отмеченные на штабных картах НАТО.

Эксперт также заявил, что сражаться за Артёмовск российской армии сейчас абсолютно без толку — город практически уничтожен. Леонков подчеркнул, что на данный момент уже бессмысленно «воевать за камни».

За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times. При этом он подчеркнул, что уже становится очевидной невозможность Украины выиграть у России на поле боя: для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.

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#контрнаступление
#вооружённые силы рф
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МО: Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью
03 октября 2023, 22:04

Фото: iStock/NatureNow

Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области, об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

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#минобороны рф
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