Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами несколько районов Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, специальные районные и муниципальные комиссии в настоящее время осматривают пострадавшие территории, чтобы уточнить последствия разрушений в результате обстрелов.
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Александр Бойцов