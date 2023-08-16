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Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области

16 августа 2023, 09:23

Фото: istockphoto/Standart

Украинские боевики совершили артиллерийский налет на село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем-телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, в результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы, а также местного Дома культуры. Среди жителей пострадавших нет. На место прибыли и работают оперативные и экстренные службы.

Александр Богомаз напомнил, что накануне Вооруженными Силами РФ и сотрудниками регионального управления ФСБ была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи. В результате обстрела боевиками сельскохозяйственного предприятия пострадал один человек. В настоящее время он находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении
Марочко рассказал о росте потерь ВСУ на Купянском направлении
16 августа 2023, 09:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко заявил, что ВСУ теряют личный состав безвозвратно и процентное соотношение погибших бойцов составляет примерно 50%.  

Причины роста потерь среди украинских военнослужащих, состоят в том, что у ВСУ не хватает медиков, а также эвакуационных групп. Также, увеличивается число потерь из-за слабой подготовки мобилизованных и отсутствия у них опыта ведения боевых действий. 

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ВСУ используют женщин для фортификации
Марочко: Украинские силовики используют гражданских для фортификации
16 августа 2023, 07:46

Фото: iStock/zabelin

ВСУ используют гражданских лиц для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.
Он пояснил, что украинские силовики используют мирное население в качестве бесплатной рабочей силы. В том числе, они привлекают к работе женщин.  

ВСУ заставляют выполнять тяжелую физическую работу под угрозой расправы. Мужчины носят стройматериалы и бревна для фортификационных конструкций, а женщины занимаются маскировочными сетями, наполнением мешков и иными хозяйственными работами.  

По словам военного эксперта, с помощью гражданского населения, украинские военнослужащие выстраивают оборонительные сооружения на купянском направлении.  

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Казачий батальон сообщил, что ВСУ выдохлись на Соледарском направлении
16 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Офицер казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» с позывным Варяг заявил, что ВСУ на Соледарском направлении полностью выдохлись и могут лишь имитировать атаки.
Военный отметил, что бойцы добровольческого батальона ведут подготовку к наступлению на позиции противника.

«В мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация. И мы все ждем команду», — цитирует ТАСС слова собеседника.

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В Одесской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Измаиле и Рени Одесской области прогремели взрывы
16 августа 2023, 05:47

Фото: iStock/IGOR KUTNII

В Измаиле и Рени Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua».
«Взрывы в Измаиле и Рени», — пишет украинское издание.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

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Бойцы ВС РФ отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: Бойцы ВС РФ отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении
16 августа 2023, 05:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что подразделения ВС России на Краснолиманском направлении отбили четыре атаки ВСУ, ликвидировано около 70 украинских военнослужащих.
«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости слова офицера.

Также были уничтожены бронеавтомобиль и БМП противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО в Краматорске
Минобороны: ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО в Краматорске
16 августа 2023, 05:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Ракетные войска и авиация ВС России поразили пункт управления системами РЭБ и ПВО украинской армии. Об этом Минобороны РФ сообщило в Телеграм-канале.
Уточняется, что в течение суток артиллерией и ракетными войсками российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 172 районах.

«Кроме того, в районе города Краматорск ДНР поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя
В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков
16 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске была представлена новая поисковая система, предназначенная для обнаружения раненых военных на поле боя с использованием маячков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Разработчики из Новосибирска создали инновационную поисковую систему для обнаружения раненых солдат на поле боя. Эта система также может быть адаптирована для гражданского использования, например, для поиска потерянных БПЛА», — утверждают представители НТИ.
Важно отметить, что работа системы остается незаметной для врага. Маячок реагирует на запросы поискового устройства через внутренний радиоканал, отвечая краткими сигналами. Поиск раненого солдата с помощью маячка осуществляется с использованием специализированного прибора с направленной антенной. Если поле боя подвергается обстрелу, поиск можно выполнять с использованием БПЛА.

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#солдат
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Киев бросил в бой последние резервы
Forbes: ВСУ задействовали в наступлении последнее крупное подразделение
16 августа 2023, 04:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киев направил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, последний значимый резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент Forbes Дэвид Экс.
«Украинская армия недавно передислоцировала свою наиболее мощную десантно-штурмовую бригаду, 82-ю, численностью в 2000 человек, оснащенную боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2. Эти войска были вовлечены в боевые действия в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», - говорится в статье.
В материале подчеркивается, что 82-я и 46-я бригады были одними из последних значимых подразделений, которые генеральный штаб Украины удерживал в резерве. Используя их на фронте, Киев может столкнуться с уязвимостью в случае потерь в этих подразделениях и начала российского наступления, предупреждает автор статьи.

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#киев
#расстрел
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Спецназ применяет крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 в зоне СВО
16 августа 2023, 04:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Спецподразделения ВС РФ в зоне СВО на территории Украины применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12, разработанные филиалом КБП - ЦКИБ СОО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
«12,7-мм автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-мм винтовка крупнокалиберная снайперская приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало», — цитирует агентство сообщение источника.

Отмечается, что АШ-12 был разработан для российских спецподразделений.

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#ростех
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#вооружение
#вс рф
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