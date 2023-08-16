Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области

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Украинские боевики совершили артиллерийский налет на село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем-телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Александр Богомаз напомнил, что накануне Вооруженными Силами РФ и сотрудниками регионального управления ФСБ была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию Брянской области в районе села Курковичи. В результате обстрела боевиками сельскохозяйственного предприятия пострадал один человек. В настоящее время он находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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