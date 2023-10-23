Бойца ВСУ после ампутации ноги признали ограниченно годным к военной службе

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Боец Вооруженных сил Украины признан ограниченно годным к воинской службе, несмотря на то, что у него ампутирована часть ноги. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook его жена.
Женщина считает, что такой законодательный акт — издевательство над военнослужащими, потерявшими руки или ноги во время боевых действий и призывает власти отменить его. Жена военного обратилась к руководству страны от лица всех бойцов-инвалидов и назвала происходящее «адом внутри государства».
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