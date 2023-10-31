Бойцы «Ахмата» атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке

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Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» с использованием дронов-камикадзе атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Охотник».
«Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, «разобрали» опорник, группу БПЛА уничтожили, технику», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян