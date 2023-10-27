Бойцы группировки «Запад» отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные отбили шесть атак штурмовых групп ВС Украины на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки», — цитирует издание слова собеседника.
Зыбинский добавил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ.
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