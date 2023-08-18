Бойцы РФ зачистили район Казачьих Лагерей под Херсоном от ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВС РФ полностью зачистили район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра от украинских военных. Об этом пишет ТАСС.
«Держать там крупные воинские контингенты значило бы подвергнуться большим потерям», — пояснил врио главы региона.
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