Бойцы ВС РФ организовали мастерскую по ремонту квадрокоптеров

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Военнослужащие круглосуточно осуществляют ремонт дронов, специалисты в ходе работы заменяют узлы и агрегаты, вышедшие из строя в результате эксплуатации БПЛА. В мастерскую попадают беспилотники с разными поломками - например, с неисправностями двигателя и камеры, обрывом шлейфов и другими, пишут «Известия».
«Мы приехали сюда прошить коптеры. Сейчас у них очень эффективная прошивка. Парни работают хорошо, с ними уже давно работаем. Прошивка нам очень хорошо помогает — снимает ограничения, мы преодолеваем системы РЭБ», — рассказал один из военнослужащих ВС РФ с позывным «Легион».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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