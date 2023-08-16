Бойцы ВС РФ отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

В течение последних суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив при этом 154 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).