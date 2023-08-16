Бойцы ВС РФ отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что подразделения ВС России на Краснолиманском направлении отбили четыре атаки ВСУ, ликвидировано около 70 украинских военнослужащих.
«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости слова офицера.
Также были уничтожены бронеавтомобиль и БМП противника.
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Диана Аванесян