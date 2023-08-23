Бойцы ВС РФ подавили несколько «опорников» на Южнодонецком направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что мотострелки российской группировки в ходе боев по отражению атак ВС Украины подавили несколько опорных пунктов и сбили шесть БПЛА противника на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе одного из боев мотострелкам под командованием сержанта Мальцева удалось огнем из штатного вооружения за короткий срок подавить несколько опорных пунктов националистов, а также сбить шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате противник на данном участке фронта успеха не имел. Позиции российских войск были удержаны», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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