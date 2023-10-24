Бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над Авдеевским терриконом

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Военнослужащие ВС РФ установили российский флаг над Авдеевским терриконом, который захватили в результате успешного штурма. Рядом с триколором развевается знамя 114-й мотострелковой бригады, бойцы которой и взяли стратегически важную высоту.
Упорные бои под Авдеевкой и в целом на этом направлении продолжаются. Военные эксперты отмечают значимость этого участка, так как освобождение территории от частей ВСУ положит конец обстрелам мирных жителей Донецка или Макеевки. Или по крайней мере значительно облегчит ситуацию.
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Александр Бойцов