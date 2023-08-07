Бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, не хотят участвовать в наступлении

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Прошедшие обучение в Великобритании солдаты ВСУ отказываются принимать участие в наступлении. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Юрий Романюк изданию РИА Новости.
По его словам, солдаты украинских подразделений, которые проходили обучение в Британии, имеют другую экипировку и подготовлены лучше, чем мобилизованные.
Однако, боевой дух таких бойцов не велик, и они отказываются идти в наступление. После того, как формирование обученных британскими солдатами военных понесли первые потери, они не захотели идти на передовую.
Пленный боец также сообщил, что украинское командование требовало от бойцов идти в атаку, но солдаты, которых после обучения называют «британцами» отказываются.
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Однако, боевой дух таких бойцов не велик, и они отказываются идти в наступление. После того, как формирование обученных британскими солдатами военных понесли первые потери, они не захотели идти на передовую.
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Анастасия Крестьянова