Бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, не хотят участвовать в наступлении

Украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что детали дрона были разбросаны в радиусе 3,5 километров, их обнаружили местные жители.



По данным специалистов, БПЛА взорвался в воздухе. Сообщается, что пострадавших нет.



Напомним, ранее 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Екатерина Коршунова