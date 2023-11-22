Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке

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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарный расчет в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Кировском районе Донецка загорелся бензовоз. На место происшествия прибыла пожарная бригада, которая быстро потушила технику.
Однако, сразу после ликвидации огня, с неба на пожарных прилетел украинский боеприпас, который сбросил беспилотник.
В результате, пострадали четыре сотрудника - старший прапорщик Виталий Карабет, сержант Илья Одинцов, прапорщик Роман Нестеренко и старший сержант Андрей Сыкулёв. Всех четверых экстренно госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями.
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Евгения Парфентьева