Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Об этом Риттер сообщил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.