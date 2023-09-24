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Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки

24 сентября 2023, 21:21
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет». Об этом РИА Новости сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии.

«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», — пояснил разведчик.

По словам военнослужащего, экипажи пораженных танков покинули технику. Сообщается, что поражение было нанесено высокоточным вооружением, беспилотником «Ланцет». Разведчик добавил, что из-за низкая квалификация механиков-водителей мешает им чувствовать габариты машины.

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Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО
Офицер Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота в Крыму
24 сентября 2023, 20:02

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Об этом Риттер сообщил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.

Бывший разведчик выразил уверенность в том, что самолет был поднят в воздух специально для координации действий ВСУ.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.

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#запад
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ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
24 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинской армии необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять дальнобойными ракетами Taurus, которые Украина просит у Берлина.
Немецкое издание Bild пишет, что, если ракеты будут переданы Украине, то основной проблемой будет длительное обучение украинских военнослужащих.
 
Бундестаг уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает поставки Киеву дальнобойных ракет. Обозреватель Bild Бьерн Штрицель сообщал, что решение Вашингтона отправить Украине снаряды ATACMS, возможно, повлияет на решение Берлина о поставках Taurus.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам. 

По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.

Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.

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В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия взорвет установки ATACMS ВСУ дронами на передовой
24 сентября 2023, 19:08

Фото: iStock/3D_generator

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дроны ВС РФ ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Вашингтон планируют передать Украине. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Джонсон отметил, что западные страны не знают, что делать дальше. Они рассчитывали, что Киев нанесет поражение РФ, однако случилось обратное, и теперь Вашингтон всячески пытается вернуть украинские войска на передовую.

Напомним, ранее сообщалось, что американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы. Авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.

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#киев
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Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
На территории ДНР ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями
24 сентября 2023, 15:52

Фото: iStock/rarrarorro

В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру. Об этом говорится в указе главы региона Дениса Пушилина.
Отмечается, что военная цензура введена на почтовые отправления и сообщения, которые передаются с помощью телекоммуникационных систем, а также введен контроль за телефонными переговорами.

Такое решение было принято в рамках режима военного положения для того, чтобы бороться с диверсантами и разведчиками ВСУ. Сообщается, что в Донецкой Народной Республике также запретили гражданам находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00.

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#всу
#днр
#режим
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ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области
24 сентября 2023, 15:33

Фото: iStock/aapsky

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли машинно-тракторный двор сельхозпредприятия в Глушковском районе в деревне Елизаветовке Курской области. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировано.

Старовойт подчеркнул, что пять прилётов беспилотников зарегистрировано в посёлке Тёткино.

Напомним, ранее Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.

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#украина
#спецоперация
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#вс рф
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#здание
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Зеленский посетил Польшу, но не встретился с официальными лицами
24 сентября 2023, 14:57

Возвращаясь из США, украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу, но официальных встреч не проводил.
Reuters сообщает, что Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров госнаградами во время остановки в Польше в субботу. При этом не встретился с официальными лицами страны. Сообщается, что причина заключается в напряженных отношениях между странами из-за поставок зерна.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.

На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад не увенчались успехом
24 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Владимира Зеленского в западные страны не увенчались успехом. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что Зеленскому сделали только пустые обещания, а если и предложили какую-то помощь, то она не оправдала себя. Бывший советник также упомянул ухудшение польско-украинских отношений, которое произошло после визитов украинского лидера за рубеж.

«Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе», — отметил Соскин.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк.

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#сша
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#сми
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СМИ: российские маневры поставили ВСУ в тупик
WSJ: российская армия хорошо адаптируется на Украине
24 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Michele Ursi

ВС РФ успешно адаптируются в меняющейся обстановке на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, за адаптацией российских войск внимательно следят. Отмечается, что успех российской армии создает серьезные проблемы для ВСУ. По данным статьи, ВС РФ  создали непробиваемую линию обороны и стали чаще использовать беспилотники.

Автор статьи добавил, что по этим причинам контрнаступление украинских войск происходит крайне медленно.

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#всу
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#контрнаступление
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СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
BI: ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
24 сентября 2023, 11:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщает Business Insider.
По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.

Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.

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