Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard у Стельмаховки

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Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет». Об этом РИА Новости сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии.
«Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии», — пояснил разведчик.
По словам военнослужащего, экипажи пораженных танков покинули технику. Сообщается, что поражение было нанесено высокоточным вооружением, беспилотником «Ланцет». Разведчик добавил, что из-за низкая квалификация механиков-водителей мешает им чувствовать габариты машины.
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Екатерина Коршунова