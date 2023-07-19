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Более 10 тысяч солдат ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине

19 июля 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Количество украинских военнослужащих, ожидающих протезы одной или обеих ног, превышает 10 тысяч. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на информированный источник.

В материале сообщается, что благотворительная организация Kind Deeds оказывает помощь бойцам ВСУ в получении протезов с октября 2022 года. Глава украинского департамента компании Александр Рубцов рассказал, что благодаря их содействию протезы смогли получить 20 человек, передает РИА Новости.

Однако он признался, что Kind Deeds не справляется с потоком желающих. В настоящее время в листе ожидания на протезирование еще 200 человек. А чтобы полностью удовлетворить все запросы солдат ВСУ, лишившихся конечностей, понадобится еще сто таких компаний, как наша, сказал Рубцов.

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#конечность
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Большинство связанных с «Азовом»* подсудимых не признали свою вину
19 июля 2023, 17:58

Фото: iStock/AMilkin

Большинство обвиняемых по делу нацбатальона «Азов»* не признали свою вину на заседании Южного окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС.
Из 22 подсудимых большая часть не подтвердила своё участие в «Азове»*, лишь несколько человек частично признали свою вину.

Также сообщалось, что в суде должно было присутствовать 24 человека, связанных с деятельностью террористической организации, но двое были обменяны, поэтому не приняли участие в заседании.

Кроме того уточнялось, что всем подсудимым изменили обвинительные статьи УК ДНР на статьи УК РФ.

По информации прокуратуры ДНР, занимавшейся расследованием, все участники, которые присутствовали в суде, обвиняются в совершении противоправных действий, целью которых был насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Кроме того, выдвинуты обвинения в организации деятельности нацбатальона и сотрудничестве с ним.
 
 *организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#нацбатальон
#Украина
#суд
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Минобороны Украины: Мы пока не можем размещать у себя F-16
19 июля 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что страна пока не имеет возможности размещать у себя F-16 из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Киев рассчитывает получить самолеты в 2024 году.
Руководитель украинского военного ведомства отметил, что сначала требуется всесторонняя оценка имеющихся аэродромов и создание соответствующей инфраструктуры, которая пока не отвечает требованиям по обслуживанию истребителей F-16, передает ТАСС. Только после того, как будут готовы укрытия, заправочные ангары, системы предполетного обслуживания, можно будет говорить о самих самолетах, уточнил Резников. К тому же, требуется специальная подготовка пилотов, чтобы они могли выполнять летные задачи, и инженеров-техников, чтобы они могли готовить и обслуживать истребители, добавил он.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, программа подготовки украинских пилотов может быть запущена уже через две недели.

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#украина
#самолет
#министр
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#f-16
#инфраструктура
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Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе
19 июля 2023, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов.
По словам Зеленского, переданные Украине системы противовоздушной обороны сейчас успешно работают, при этом он не рассказал, где они находятся.

«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», - заявил украинский лидер.
Напомним, сегодня, 19 июля, в Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе.

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#Владимир Зеленский
#ПВО
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Рогов: ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
19 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в начале своего контрнаступления ВСУ бросали в бой тяжелую технику, переданную Украине западными союзниками. После того, как ВС РФ начали массово её уничтожать, украинские военные перешли к «мясным штурмам», то есть пехота шла на убой практически без поддержки артиллерии и без тяжелой техники.

«Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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ВС РФ овладели ж/д станцией Молчаново в Харьковской области
19 июля 2023, 14:49

Фото: РИА Новости

Российские подразделения «Западной» группировки войск в ходе наступления на Купянском направлении смогли овладеть железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ около Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также у Новоселовского в ЛНР. Кроме того, возле Песчаного в Харьковской области уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Таким образом, на Купянском направлении потери ВСУ составили порядка 70 человек живой силы, а также военная техника, среди которой оказалась и артиллерийская польская установка «Krab».

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#Минобороны
#спецоперация
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ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Одессы
19 июля 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе, кроме того удар был нанесён по вражеской авиабазе Канатово в Кировоградской области.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, под российский удар попала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. В Минобороны подчеркнули, что все запланированные объекты поражены, таким образом, цель удара полностью достигнута.

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#Минобороны РФ
#спецоперация
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Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ
19 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Bilanol

Жилой дом загорелся в Судже Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своём Telegram.
Он добавил, что осколки упавшего снаряда задели соседние дома. 

Всего зафиксировано три удара по жилым постройкам, пострадавших нет. Старовойт пообещал помочь всем жителям в восстановлении разрушенных домов. 

Вероятнее всего, целью ВСУ были автомобильная и железнодорожная станции Суджи. По предварительной версии, украинские военные вели обстрелы из реактивной системы залпового огня «Град». 

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#обстрел
#СВО
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Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора
19 июля 2023, 13:22

Фото: istockphoto/3dalia

Российский корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» во время боевого патрулирования обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Российский корабль ЧФ «Сергей Котов» выполнял задачи по боевому патрулированию в юго-западной части акватории Черного моря, в 180 километрах к северо-востоку от входа в пролив Босфор. Наблюдатели заметили сорванную украинскую мину в свободном дрейфе. Командиром корабля было принято решение об уничтожении смертоносного снаряда.

С борта судна в воздух был поднят боевой вертолет Ка-27. После того, как корабль отошел на безопасное расстояние, экипаж вертолета уничтожил мину огнем из пулемета.

Ранее командование ЧФ обращалось ко всем мореплавателям в этой части Черного моря с предупреждением по поводу обнаружения бесконтрольно дрейфующей мины. Уточняется, что ее установили ВМС Украины в 2022 году во время беспорядочного минирования всей прибрежной акватории.

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#акватория
#вертолет
#дрейф
#босфор
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Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы
19 июля 2023, 12:40

Фото: istockphoto/3sbworld

Украинские власти эвакуируют из Харькова сотрудников и документацию. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области Василий Ганчев.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что к нему поступает информация, что из административных зданий Харькова грузили пакеты и коробки, которые затем увозили. Ганчев предположил, что эти действия говорят о проводимой планомерной подготовке к эвакуации. Он также допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников промышленных предприятий. Что касается проводимой эвакуации промышленного производства, то она из-за используемых украинскими властями методов больше напоминает мародерство, добавил глава ВГА.

Вооруженные Силы РФ контролируют часть территории Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью. По словам Ганчева, в подконтрольных России 29 населенных пунктах проживают около трех тысяч человек.

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#промышленность
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