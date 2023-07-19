Более 10 тысяч солдат ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине

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Количество украинских военнослужащих, ожидающих протезы одной или обеих ног, превышает 10 тысяч. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на информированный источник.
Однако он признался, что Kind Deeds не справляется с потоком желающих. В настоящее время в листе ожидания на протезирование еще 200 человек. А чтобы полностью удовлетворить все запросы солдат ВСУ, лишившихся конечностей, понадобится еще сто таких компаний, как наша, сказал Рубцов.
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