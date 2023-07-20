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Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс

20 июля 2023, 13:28

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Больше года делегация «Доброго Дела» регулярно приезжает на новые территории страны, чтобы передать помощь, которую собирали всем Подмосковьем.

Делегация «Доброго Дела» не так давно вернулась из очередной поездки на Донбасс, в которой находилась около двух недель, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Это наш 127-й по счету рейс. В этот раз мы отправили 2 фуры по 20 тонн. Доставляли все адресно и по запросу, часть помощи волонтеры напрямую отвозили военнослужащим в места дислокации, часть — раздавали с нашего склада в Донецке. С марта 2022 года и по сегодняшний день в рамках региональной акции на территории всего Подмосковья собрано более 3 760 тонн помощи для бойцов СВО и жителей с новых территорий, на этом не останавливаемся, продолжаем работать дальше«, — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.


Гуманитарная помощь на Донбасс включает в себя: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, а также адресно волонтеры закупают необходимую технику для нужд военнослужащих.

«Все, что мы делаем, очень важно и нужно. Оказывая помощь, мы проявляем любовь к своей стране, к своей истории. И мирным жителям, и нашим защитникам очень важно получать поддержку. Бойцы говорят, что всегда чувствуют надежный тыл за своими спинами, а это самое главное и ценное. Ради этого мы и трудимся», — рассказала волонтер Подмосковья и руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцово Екатерина Скорикова.

Волонтеры из городских округов Подмосковья помогают собирать необходимые товары для отправки на Донбасс, такие как маскировочные сети, электроприборы, хозтовары или лекарства. Так, волонтеры из Серебряных Прудов изготовили для нужд военнослужащих 120 тактических носилок.

Сотрудники Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области помогли волонтерам «Доброго Дела» в закупке FPV-дронов.

Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье. Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.

Акция «Доброе дело» создана при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Списки необходимых вещей, продуктов, техники для нужд военнослужащих и мирных жителей новых регионов можно посмотреть на сайте. Там же можно отслеживать куда распределились средства, что закуплено и куда отправлено.

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#Доброе дело
#акция
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#Донбасс
#СВО
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ВСУ обстреляли белгородское село Смородино
Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино в Белгородской области
20 июля 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Белгородская область уде второй раз за день подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На этот раз пострадало село Смородино Грайворонского округа. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий украинской атаки на село.

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#Белгородская область
#обстрел
#Вячеслав Гладков
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Константинов посетил пострадавший от атаки БПЛА Раздольное
Владимир Константинов оценил потери после атаки беспилотников на Раздольное
20 июля 2023, 12:24

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил атакованный поселок Раздолье и оценил нанесенный беспилотником урон, рассказал политик в своем Telegram-канале.
«Выехал в посёлок Раздольное. Осмотрел место падения БПЛА, встретился с руководством района и местными жителями. Сейчас проводится оценка ущерба, с 9.00 идет подомовой обход. Серьёзного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется», - прокомментировал ситуацию Константинов.  

По словам парламентария, самая страшная потеря крымского поселка – это погибший ребенок. Погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. В момент взрыва в здании выбило окна, и девочка получила осколочные ранения брюшной полости и головы.  

Константинов подчеркнул, что власти полуострова окажут всю необходимую помощь семье погибшей.  

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#Константинов
#Раздольное
#Атака БПЛА
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Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ
Дуглас Макгрегор заявил, что у ВСУ почти не осталось боеспособных частей
20 июля 2023, 12:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.
«Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.  

Эксперт подчеркнул, что положение украинской армии сейчас даже хуже, чем в начале конфликта.  

При этом, восстановить боеспособные ряды украинцев сейчас просто невозможно, поскольку должная подготовка солдат требует большого количества времени.  

Ранее бывший американских разведчик Скотт Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя.

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - заявил он.

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#Макгрегор
#ВСУ
#Пентагон
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Хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту
20 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/BrianAJackson

Хакерская группировка RaHDit выложила в Сеть маршруты гражданских кораблей, с которых могли быть запущены надводные беспилотные, которые впоследствии ударили по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
«"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Сбросить беспилотные катеры для последующей атаки на Крымский мост могли два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них был замечен за несколько дней до взрыва всего в 100 километрах от Новороссийска, при этом второй дрейфовал южнее.Далее они пересеклись в море, предположительно для того, чтобы перегрузить дроны с одного судна на другое.

Сайт Marine Traffic приводит следующие данные: судно Khudayar Yusifzade вышло из украинского порта Измаил 5 июля и прибыло в греческий Элефсис 18 июля. При этом Beks Loyal вышло из турецкого порта Тузлы 13 мая и прибыло в румынскую Константу 18 июля. 

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#Крымский мост
#хакеры
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В Бердянске задержали продавцов некачественной воды, выручка за которую шла на нужды ВСУ
20 июля 2023, 11:05

Фото: istockphoto/yanik88

Сотрудники силовых ведомств в Бердянске Запорожской области пресекли торговлю некачественной питьевой водой. Позже выяснилось, что выручка от ее продажи направлялась на поддержку ВСУ.
Городские власти заинтересовались компанией, реализующей воду, после многочисленных жалоб на отравления после ее употребления, сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале. Было установлено, что на скважине отсутствовала система фильтрации и очистное оборудование. Экспертиза показала превышение в питьевой воде допустимого содержания аммиака, цинка и свинца. К тому же сама скважина была установлена незаконно.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что собственник скважины находится на территории Украины и принимает участие в финансировании ВСУ. Незаконная деятельность была пресечена. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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#бердянск
#запорожская область
#скважина
#всу
#вода
#финансирование
#фильтр
#отравление
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Риттер: Киев бросает разлагаться своих солдат прямо на поле боя
20 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американских разведчик Скотт Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя, в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По словам разведчика, бойцы ВСУ просто бросают своих сослуживцев умирать от ран прямо на поле боя, и даже не пытаются предпринять какие-либо попытки к их спасению.  

Ранее Риттер заявил, что армия США не сможет противостоять ВС РФ из-за отсутствия опыта. По мнению разведчика, американцы просто не в состоянии принимать участие в военных операциях, подобным тем, что сейчас разворачиваются на Украине. 

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#Риттер
#Украинские военные
#Киевский режим
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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
20 июля 2023, 10:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Утром 20 июля украинская сторона обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что никто из местных жителей при обстреле не пострадал. Сейчас профильные ведомства занимаются ликвидацией последствий обстрела.

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#Вячеслав Гладков
#Белгородская область
#обстрел
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FT: Российские минные поля подрывают боевой дух ВСУ
20 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Минные поля, установленные российскими силами, подрывают не только западную технику, но и боевой дух ВСУ, которые пытаются прорвать российскую оборону. Об пишет газета Financial Times, со ссылкой на украинских военных.
«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», - пишет издание.

Из статьи также следует, что украинское контрнаступление было очень медленным. При этом украинские военные обвиняют в этом российские минные поля. Уточняется, что американские Bradley и немецкие танки Leopard 2 частично обеспечили защиту, однако минные удары повредили многие из них. После чего ВСУ вынуждены были идти пешком по минным полям под обстрелом ВС РФ, неся большие потери.

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Рогов: ВС РФ остановили наступление украинских войск в Запорожской области
20 июля 2023, 10:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные пресекли наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
По словам Рогова, ВСУ пытались наступать в районе села Работино на ореховском направлении в Запорожской области. Однако, российским силам удалось остановить вражескую атаку.  

«Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Он уточнил, что украинским бойцам не удалось пробиться даже в первую линию обороны. Количество потерь ВСУ устанавливается.

Ранее Рогов заявил, что российские войска пошли в контратаку на Запорожском направлении. По его словам, успешно провести эту контратаку крайне важно стратегически, поскольку через село Жеребянки, которое ВСУ пытаются захватить, открывается оперативная дорога на Энергодар и Токмак.  

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