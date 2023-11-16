Более 50 боевиков нацгвардии ВСУ ликвидировано в ходе ракетного удара в Запорожье

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По предварительным итогам ракетного удара, нанесенного 15 ноября ВС РФ по Димитрово в Ореховском районе Запорожской области по пунктам временной дислокации, ликвидировано более 50 бойцов нацгвардии ВСУ. Такие данные приводит глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские ракеты прилетели в здание гимназии и двух частных домовладений, которые боевики нацгвардии ВСУ использовали в качестве пункта временной дислокации.
Он также напомнил, что в этом же поселке был нанесен ракетный удар по расположению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Тогда было ликвидировано не менее 50 украинских боевиков.
Рогов подчеркнул, что результаты удара, нанесенного 15 ноября, превысят те, которых удалось достичь 3 ноября.
Напомним, 15 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что при ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ.
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«На экспрессе к Бандере отправились десятки нацистов из 3-й бригады оперативного назначения им.полковника Петра Болбочана, входившие в так называемую «Гвардию наступу» с названием «Спартан»», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов подчеркнул, что результаты удара, нанесенного 15 ноября, превысят те, которых удалось достичь 3 ноября.
Напомним, 15 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что при ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ.
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Элина Позднякова