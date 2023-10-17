Более половины раненых участников СВО имеют ампутации конечностей

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Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что более чем у половины раненых участников спецоперации имеют ампутации конечностей. Об этом он рассказал в рамках круглого стола в Совете Федерации.
«Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований, это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», - сказал Вовченко.
По его словам, у 20% ампутированы руки, при этом у 80% - ноги.
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